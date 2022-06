Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Der DAX habe am Freitag tatsächlich ein neues Wochenhoch über 14.589 erreicht, der Index sei von 14.485 bis 14.590 gestiegen, sei dann aber sofort bei 14.590 nicht weitergekommen und habe die neu entstandene Kurslücke bei 14.485 geschlossen.AusblickFreundlicher DAX-Wochenstart am gesetzlichen deutschen Feiertag, die DAX-Vorbörse takte bei ca. 14.550. Der DAX mache am heutigen Feiertag wahrscheinlich zunächst zwischen 14.490 und 14.590 weiter. Unterstützend wirke die kleine Horizontale 14.490. Als Widerstand würden die zwei letzten Hochs bei ca. 14.589/14.590 gelten. Nach Stundenschluss oberhalb von 14.590 habe der DAX die Chance, bis 14.699/14.717 zu steigen. Höher als 14.699/14.717 steige der DAX heute kaum, denn dagegen würden aussagekräftige Chartparameter sprechen. Nach Stundenschluss unterhalb von 14.400 gäbe es kleine Verkaufssignale für das Ziel 14.315 bzw. vor allem für die Zielzone 14.256 (S3) 14.226/14.217. Unter 14.250 falle der DAX heute seltenst. (06.06.2022/ac/a/m)