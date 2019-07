Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg gestern bis 12.348, fiel dann bis 12.267 und endete bei 12.289, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX beginne heute freundlich am Abwärtstrend der letzten Tage, welcher mit dem letzten kleinen 61,8%-Retracement bei 12.352 korrespondiere. Der Bereich 12.347/12.322 wirke stützend. Zwischen 12.347 (EMA200/h1) und 12.352 (61,8% RT) sei der DAX neutral. Mit jedem Punkt über 12.352 würde es heute bullischer werden. Dann könnte der DAX Richtung 12.436 ziehen. Unter 12.265 kippe der DAX spätestens wieder in einen Abwärtstrend und steuere 12.190 und 12.100 an. (23.07.2019/ac/a/m)

