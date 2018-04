Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit den Signalen zur Beilegung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China kam am Mittwoch bereits eine Beruhigung in die Aktienmärkte, so die Analysten der Helaba. DAX mit einem Aufschlag von 2,9% bei 12.305 Zählern aus dem Handel gegangen. Die Vorgaben für den heutigen Tag seien gemischt. Zwar hätten in den USA die Indices höher schließen können, neuerliche Verbalattacken aus dem Weißen Haus würden aber für erneute Unruhe sorgen. China spreche von Gegenwehr "um jeden Preis". Insofern könnte die gestrige Erholung schon wieder passé sein. Von der deutschen Industrieproduktion würden die Analysten zudem keine stützenden Impulse erwarten und in den USA stehe ein starker Arbeitsmarktbericht zu erwarten. Zinserhöhungsfantasien seien in den vergangenen Monaten tendenziell belastend gewesen. Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für den Tagesverlauf nicht zu ambitioniert gesetzt sein.CharttechnikZwei Dinge seien nach dem gestrigen Handelsverlauf zu konstatieren. Zum einen habe sich das 38,2%-Retracement bei 11.726 Punkten als solide Unterstützung erwiesen. Zum anderen befinde sich der DAX weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Noch sei das endgültige Urteil noch nicht gesprochen, der Sprung zurück, über die Unterstützungslinie, die ihren Ursprung im Frühjahr 2016 habe, dürfte die kurzfristigen Risiken aber reduziert haben. Auch der ADX schwäche sich ab, was darauf hindeute, dass der Abwärtsimpulse des laufenden Jahres an Kraft verliere. MACD, Stochastic und RSI würden kurzfristig ebenfalls unterstützen. Die nächsten Hürden würden sich zwischen 12.318 und 12.350 in Form des Zwischenhochs vom 21. März und in Form der Widerstandslinie finden, ausgehend von Anfang Februar. Darüber komme die Zone um 12.500 Zählern wieder in Reichweite. Hier würden die Analysten unter anderem die 55-Tageslinie lokalisieren. Bei 12.745 finde sich das markante Tief vom 2. Januar und bei 12.770 Punkten verlaufe die 100-Tageslinie. (06.04.2018/ac/a/m)