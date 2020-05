Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem extremen Anstieg von Montag vollzog der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Flaggenbildung zwischen 11.200 und 10.932, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Flagge solle möglichst mindestens zwei Mal das Niveau 10.932 getestet werden (bisher nur 1 Mal), was vollauf der Mindestbedingung einer Flagge im Trend genügen würde. Demnach könnte der DAX heute idealerweise ausgehend von 11.100 (oder auch sofort) abermals nachgeben und zwar bis mindestens 10.932. Erweitertes Konsolidierungstief sei heute vor allem 10.750 (EMA200/h1/ KIJUN / Tag). Theoretisch könnte der DAX also ausgehend von 10.930 schon wieder zum gestrigen Hoch und darüber hinaus bis 11.235 (DAX Aprilhoch) oder 11.335 (XDAX/ FDAX Aprilhoch) und 11.445 (Gap 9.3.2020) ziehen. (20.05.2020/ac/a/m)

