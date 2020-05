Ausblick: Die Ziele eines Rücklaufs wären vor allem die noch zahlreichen offenen Gaps auf der Unterseite. Wobei sich auf Tagesebene das tiefste Gap bei 9.071 Punkten befinde. Das nächste Gap wäre das Eröffnungsgap vom Montag bei 10.547 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den Fibonacci-Fächer im Wochenchart trotz zahlreicher Anläufe nicht nachhaltig überwinden und pralle im weiteren Verlauf wieder nach unten ab. Die Bären dürften dann zunächst Kurs auf das Gap bei 10.547 Punkten nehmen, gefolgt von der soliden Unterstützung im Bereich von 10.300 Punkten. Gehe es tiefer, warte das nächste Gap bei 10.097 Punkten, wobei dann auch in einem Lauf auch die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten angesteuert werden dürfte. Unter 10.000 Punkte dürfte sich die Abwärtsdynamik erhöhen und ein weiterer Kursrückgang bis zum nächsten offenen Gap bei 9.626 Punkten erfolgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne erneut ansteigen und den Bullen gelinge schließlich eine nachhaltige Überwindung des Fibonacci-Fächers bei 11.150 Punkten. In der Folge würde sich die strategische Lage für den DAX deutlich aufhellen und es könnte ein Hochlauf bis zum noch offenen Gap bei 11.447 Punkten erfolgen. (22.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Anfang April in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Weder Bullen noch Bären hätten bisher trotz zahlreicher Versuche auf beiden Seiten einen Richtungsentscheid herbeiführen können. Dabei spiele die Zeit eher den Bären in die Karten. Im Fokus stehe unverändert der sehr wichtige Fibonacci-Fächer im Wochenchart, der aktuell im Bereich von 11.150 Punkten für den Mai verlaufe. Bisher sei die ganze Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Crash-Tief bei 8.255 Punkten als normale Bärenmarktrally zu sehen. Dies sei im Wochenchart gut zu erkennen. Pralle der DAX nun also im weiteren Verlauf am Fibonacci-Fächer nach unten ab, dürfte ein langfristiger Rücklauf erfolgen.