Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine ungute Vorahnung.



Diese habe sich nicht nur bewahrheitet, sie lasse im Tageschart auch eine extrem spannende Entwicklung zurück! Vor allem zwei Faktoren würden dazu beitragen: Zum einen hätten die deutschen Standardwerte ein Abwärtsgap (16.091 zu 16.054 Punkte) hinnehmen müssen. Zum anderen sei das Aktienbarometer damit in die alte Schiebezone der letzten Monate zwischen 14.800 und 16.000 Punkten zurückgefallen. In der Konsequenz schwebe aktuell das Damoklesschwert "Fehlausbruch" über dem DAX®-Chart. Diese Gefahr werde nicht kleiner, wenn Anleger zusätzlich das frische MACD-Verkaufssignal mit ins Kalkül einbeziehen würden. Interessant sei zudem die "Gap-Analyse": Nach drei Aufwärtskurslücken sei gestern das negative Pendant entstanden. Auf solche kurzfristigen Abrisskanten folge oftmals weiterer Korrekturbedarf. In diesem Zusammenhang bilde die 38-Tages-Linie (akt. bei 15.702 Punkten) zusammen mit einem weiteren Gap (15.760 zu 15.690 Punkte) sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 15.675 Punkten) einen wichtigen Rückzugsbereich. Ohne ein zeitnahes Schließen des jüngsten Abwärtsgaps müssten die deutschen Standardwerte also erst einmal kleinere Brötchen backen. (24.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >