Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag ist der DAX mit einer positiven Note in den Handel gestartet, so die Analysten der Helaba.CharttechnikZuletzt habe sich der DAX im Spannungsfeld zweier Strukturprojektionen bewegt, welche bei 12.189 auf der Unter- und 12.287 Zählern auf der Oberseite verlaufen würden. Gestern seien diese getestet bzw. überwunden worden. Bezeichnenderweise habe der Schlusskurs lediglich einen Punkt unterhalb der 21-Tageslinie (12.321) gelegen, wodurch einmal mehr deren Stellenwert im kurzen Zeitfenster deutlich geworden sei. Die Kursgewinne von gestern seien jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, da die Handelsumsätze rund 37% unterhalb des 10-Tagesdurchschnitts gelegen hätten. Ein solcher Wert, bei steigenden Kursen, müsse als nicht idealtypisch beschrieben werden. Nach wie vor halte auch die strukturelle Schwäche bei den DAX-Komponenten an. 80% der Titel würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen, 57% der Anteilsscheine würden zudem unterhalb ihres 200-Tagesdurchschnitts notieren. Auch sollte bei der Beurteilung des Marktes das vollzogene "Todeskreuz" nicht außer Acht gelassen werden. Denn mittlerweile habe sich die 50- von der 200-Tagelinie bereits 39 Zähler nach unten abgesetzt. (21.03.2018/ac/a/m)