Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte " Oberhalb von 13.130 am Vormittag bis 13.257 oder 13.300/13.314 steigen ". Der DAX bildete in der Tat zunächst ein Tief bei 13.138 aus und stieg dann am Vormittag bis 13.250und im Tageshoch bis 13.263, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ewige Seitwärtsphase! Der DAX sei heute zunächst auf Kurs zu 13.263, 13.314 und 13.340/13.360. Ab einem kurzen Piek-Dip auf 13.205/13.200 oder 13.150 (FDAX EMA200/h1) könne es weiter steigen. DAX-Verkaufssignale würden erst nach Stundenschluss unter 13.150 (FDAX EMA200/h1) auftreten! Dann wäre 13.066 das Ziel (XETRA EMA200/h1, leicht steigend). Unterhalb von 13.066 begebe sich der DAX auf Talfahrt bis 13.040 und 13.025 (S3). Darunter wiederum wäre später Platz bis 12.755. (16.09.2020/ac/a/m)



