Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete mit Rückenwind in die neue Börsenwoche, berichten die Analysten der Helaba.



Dieser sei maßgeblich von den moderateren Tönen aus Italien begünstigt worden. Für vorübergehende Erleichterung habe auch die Verabschiedung des Brexit-Vertrags durch die EU-Staats- und Regierungschefs am Sonntag gesorgt. Alles Weitere hänge nun vom Ergebnis einer Parlaments-Abstimmung ab. Eine Mehrheit sei dabei keineswegs sicher, obwohl die einfache Mehrheit bereits bei 320 Stimmen (Mays Konservative Partei komme auf 314 Abgeordnete) erreicht würde. Auf der anderen Seite würden weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China (mit Spannung werde auf das am Rande des G20-Gipfel geplante Treffen der beiden Regierungschefs erwartet) und die mögliche Eskalation zwischen Russland und der Ukraine belasten. Gestern sei ein Kriegsrechts-Dekret vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko (gelte zunächst für 30 Tage) unterzeichnet worden. Für weitere Unsicherheit würden auch Meldungen sorgen, wonach in der Meerenge von Kertsch Schüsse zu hören sein sollten.



Eine Fortsetzung der am 20. November begonnenen Erholungsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich bereits abgezeichnet. Gestern sei diese mittels einer Kurslücke ausgeweitet und der Widerstand, in Form eines Fibonacci-Levels bei 11.351 Zählern erreicht worden. Zuvor sei ein bei 11.308 Punkten verlaufender "Time Series Average" überwunden worden. Da sich der längerfristige MACD anschicke, wieder über die Nulllinie zu klettern, bestehe kurzfristig Raum für weitere Kursgewinne. Die nächste Hürde finde sich in Form des 21-Tagedurchschnitts bei 11.372, bevor die lineare 144er Regression (11.413), eine Strukturmarke (11.430), sowie die untere Begrenzung unseres High-Low-Channels (11.437) in den Fokus rücken würden. Die Häufung einer Reihe wichtiger Widerstände innerhalb eines relativ überschaubaren Bereichs mache jedoch deutlich, dass der weitere Weg nach oben zunehmend steinig werde. (27.11.2018/ac/a/m)