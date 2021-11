Ausblick: Mit dem Kursrückgang habe der Aufwärtstrend des DAX erste Risse bekommen. Eine kurzfristige Topbildungsphase könnte begonnen haben.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index weiter unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie fallen, wäre zunächst mit Abgaben bis 16.030 Punkte zu rechnen. Dort könnten die Bullen wieder eingreifen und den nächsten Anstieg starten. Sollte das alte Rekordhoch dem Ansturm der Bären aber nicht standhalten, stünde bereits eine Verkaufswelle bis 15.781 Punkte im Raum, ehe der Index dort eine weitere Aufwärtswelle initiieren dürfte. Darunter müsste man sich aber schon auf einen Einbruch bis 15.500 Punkte einstellen.



Die Long-Szenarien: Könne sich der DAX dagegen über der Trendlinie halten und gleichzeitig auch über den kleinen Widerstand bei 16.200 Punkten zurückfinden, stünde ein Angriff auf das neue Allzeithoch auf der Agenda. Darüber wäre mit Zugewinnen bis 16.425 Punkte zu rechnen. Sollte dieses Ziel auch überschritten werden, könnte der DAX sogar noch bis 16.600 Punkte steigen. (22.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Den steilen Abwärtstrend, der im September nach dem neuen Rekordhoch beim DAX bei 16.030 Punkten eingesetzt war, konterten die Bullen an der Unterstützung bei 14.804 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ab Anfang Oktober habe dieser Anstieg sämtliche Hürden auf dem Weg zum Rekordhoch überrannt und die Marke Anfang November auch überschreiten können. Damit sei das Aufwärtsmomentum etwas zurückgegangen, sei mit dem Anstieg über 16.122 Punkte zu Beginn der letzten Woche jedoch reaktiviert worden. Es sei eine weitere Aufwärtsbewegung an den neuen Höchststand bei 16.290 Punkten gefolgt. Dieser Anstieg sei allerdings am Freitag abverkauft worden.