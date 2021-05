Ausblick: Der Blick der Marktteilnehmer richte sich in dieser Woche auf die 14.900 Punkte-Marke. Oberhalb dieser Marke könnte der DAX problemlos weitere Allzeithochs erreichen. Doch sollte dieses Kursniveau nachhaltig brechen, würde ein größerer Rücklauf bevorstehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe gestern gerade so die runde 15.000 Punkte-Marke verteidigen können. Allerdings sehe die Tageskerze nicht sehr einladend für die Bullen aus. Trotzdem könnten die Käufer heute auf das Parkett zurückkehren und einen neuen Angriff auf die 15.500 Punkte-Marke starten. Dieses Szenario sei oberhalb von 14.900 Punkten denkbar.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter der 14.850 Punkte-Marke würde den Bären einen ersten Vorteil verschaffen. In diesem Fall lägen die Korrekturziele bei 14.550 Punkten bzw. 14.190 Punkten. (12.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich in der vergangenen Woche vom EMA50 im Tageschart bullisch abstoßen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei nach dem Test sogar ein sehr bullisches Up-Gap gefolgt. In den darauf folgenden Tagen habe der Index bis auf 15.419 Punkte ansteigen können. Doch ein neues Allzeithoch sei noch nicht möglich gewesen. Nach dem der Index am Vortag bei exakt 15.400 Punkten geschlossen habe, hätten die Bullen fast einen 400 Punkte-Rückgang verkraften müssen. Das Tagestief habe bei 15.006 Punkten gelegen. Gegen Handelsschluss hätten die Käufer diesen Verlust etwas reduzieren können, denn der Index habe bei 15.119 Punkten geschlossen. Der wichtige EMA50 im Tageschart verlaufe in den kommenden Tagen bei 14.900 Punkten.