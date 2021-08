Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet noch intakt, im Tageschart sei die lange Seitwärtsphase aber bisher bestätigt worden.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab und nehme erneut Kurs auf den 50er EMA im Tageschart bei aktuell 15.526 Punkten. Breche der DAX unter den 50er EMA durch, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 15.048 Punkten zu erwarten. Im Fokus stehe weiterhin der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, der einen weiteren Anstieg im DAX bisher blockiere.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen und das Allzieithoch bei 15.810 Punkten nach oben durchbrechen und den steigenden Trendkanal im Tageschart zurückerobern. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zum Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 15.900 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter höher, warte die runde Marke von 16.000 Punkten. (09.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich weiterhin in einer langen Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Bewegung werde aktuell auf der Unterseite durch den 50er EMA und auf der Oberseite durch den Widerstandsbereich bei 15.800 Punkten begrenzt, zudem durch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei aktuell rund 15.810 Punkten. In den Vortagen habe der DAX die Unterstützung im Bereich des 50er EMA ausbauen und diese dann als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen können. Dabei habe der DAX erneut einen Pullback bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals durchgeführt und sei am Freitag mit dem Tageshoch hier wieder abgeprallt und mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen.