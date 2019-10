Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zwei untere Herbstziele von DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.879-1 und 11.266-1 fielen durch Anstiege über 12.500 und über 12.650 bereits weg, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX-Kauflaune sei ungebrochen. Es gebe ein paar obere Ziele, die selbst bei zwischenzeitlichen Pullbacks in Größenordnungen von 400 Punkten nicht negiert werden würden.



HEUTE: 12.656 habe gestern und auch heute noch als Widerstand gewirkt. Der DAX-Aufwärtstrend zeige zudem Ermüdungserscheinungen. Unter 12.656 könnten kleinere Pullbacks bis 12.500 anlaufen, vor allem, wenn der XDAX am Vormittag per Stundenschluss unter den "IKH/h1" bei 12.649 falle. Oberhalb von 12.657/12.660 gehe es hingegen klar und sofort weiter aufwärts, heute theoretisch bereits bis zu 12.805/12.809. (17.10.2019/ac/a/m)



