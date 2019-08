Schlecht sei derweil die Stimmung in der Industrie, worauf die heute anstehenden vorläufigen Einkaufsmanagerindices hinweisen dürften. Mit nennenswerten Verbesserungen sei hier nicht zu rechnen, sodass von dieser Seite keine positiven Impulse für den Aktienmarkt zu erwarten seien. Allerdings würden die Werte auch nicht so stark ausfallen, dass die bezüglich der EZB-Geldpolitik vorhandenen Lockerungserwartungen gedämpft würden.



Der deutsche Leitindex habe sich weiter befestigen können und das 38,2%-Retracement des Kursrutsches von 12.599 Zählern bis 11.266 Punkten bei 11.775 Punkten sei zeitweilig überschritten worden. Das Tageshoch habe sogar bei 11.813 gelegen, eine echte Anschlussdynamik sei aber nicht zu konstatieren. Auf der Habenseite könne jedoch verbucht werden, dass der DAX nun ein weitergehendes Anstiegspotenzial - das 61,8%-Erholungslevel liege bei 12.090 Zählern - besitze, auch wenn die Konstellationen im Wochenchart überwiegend noch als belastend einzustufen seien.



DMI und MACD würden intakte Verkaufssignale aufweisen. Auch im Tageschart stünden nicht alle Ampeln auf Grün. So stehe der DMI weiterhin auf Verkauf und der ADX bewege sich noch auf hohem Niveau. Währenddessen würden MACD und Stochastic nun beide oberhalb ihrer Signallinie ansteigen. Gelinge es dem Index, sich nachhaltig über dem ersten Retracement festzusetzen, würden sich Widerstände bei 11.865, an der 21-Tagelinie (11.887) und um 12.000 finden. Unterstützungen lokalisieren die Analysten der Helaba bei 11.655 (200-Tagelinie), 11.559 und bei 11.266. (22.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das am Freitag beginnende Notenbanksymposium in Jackson Hole und die Eröffnungsrede von FED-Chef Powell werfen auch am Aktienmarkt lange Schatten voraus, so die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer würden auf Lockerungshinweise spekulieren, wodurch die Stimmung steige - sowohl in den USA als auch diesseits des Atlantiks. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe Gewinne erzielt und den Handel mit einem Indexstand von 11.773 Punkten beendet. Dies entspreche einem Vortagsplus von 1,0%. Besonders gefragt gewesen seien die Anteilsscheine von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) (+2,7%), trotz negativer Analysteneinschätzungen der Deutschen Bank und von Goldman Sachs.