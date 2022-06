Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem 9. Mai ist Deutschlands prominentester Aktienindex um rund 1.000 Punkte vorgerückt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Günstige Bewertung und ein nicht zu unterschätzendes RisikoViele Anleger würden die Entwicklungen aus Furcht vor fallenden Kursen daher lieber von der Seitenlinie aus verfolgen. Optimisten hingegen würden genau darin antizyklische Kaufsignale orten – und darüber hinaus die größten makroökonomischen Risiken für den DAX auch aus Bewertungssicht bereits eingepreist sehen. Apropos Bewertung: Auf Basis der Gewinnprognosen für das laufende Jahr weise der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 auf. Im historischen Vergleich seien die 30 deutschen Vorzeigekonzerne zumindest auf dieser Basis durchaus eine Wette wert. Gleichwohl sollten Anleger im aktuellen Umfeld auch eine Trendumkehr nicht ausschließen. Sollte Russland etwa die Gaslieferungen nach Europa komplett einstellen, dürfte in der Folge wohl auch das Blue-Chip-Barometer nochmals unter Druck geraten. (06.06.2022/ac/a/m)