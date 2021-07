Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend sei im DAX klar intakt und mit dem Durchbruch unter den 50er EMA unterstrichen worden.



Die Short-Szenarien: Der DAX führe eine weitere Aufwärtsbewegung durch und schließe dabei die noch offene Kurslücke vom Montag im Bereich von 15.476 Punkten. In der Folge drehe der DAX erneut nach unten ab und setze die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fort. Dabei könnte dann dem Abwärtstrend folgend das Verlaufstief bei 15.048 Punkten nach unten durchbrochen und die runde Marke von 15.000 Punkten angelaufen werden. Gehe es weiter tiefer, könnte langfristig ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er EMA bei aktuell 14.492 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und den 50er EMA zurückerobern. Gelinge dann auch eine Rückeroberung des steigenden Trendkanals, würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und ein erneuter Angriff auf den massiven Widerstand im Bereich von 15.800 Punkten wahrscheinlich werden. (22.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Corona-Crash in einer Aufwärtsbewegung und ist dabei zuletzt in einem steigenden Trendkanal nach Norden gelaufen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Ende Mai 2021 habe sich der DAX seitwärts bewegt und nicht mehr nachhaltig über den Widerstand bei 15.800 Punkten ansteigen können. Hier sei der DAX vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart blockiert worden. Die Seitwärtsphase sei nach dem Verlaufshoch bei 15.810 Punkten nach unten aufgelöst worden. Der DAX sei dabei per Abwärtskurslücke aus dem steigenden Trendkanal gefallen und habe dabei auch den wichtigen50er- EMA nach unten durchbrochen, der zuvor immer wieder als solide Unterstützung gedient habe. Das Verlaufstief sei bei 15.048 Punkten erreicht worden. Aktuell befinde sich der DAX in einer Gegenbewegung.