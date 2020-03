Insofern werde auch der DAX heute neuerlich zur Schwäche tendieren. Die Indikation deute auf eine um über vier Prozent niedrigere Eröffnung des Index hin. Auch die Vola dürfte sich, trotz des bereits erreichten, sehr hohen Niveaus weiter nach oben bewegen. Die alte Börsenweisheit "The Sky is the Limit" werde entsprechend gerne bemüht. Angesichts der weiterhin negativen Entwicklungen rund um das Coronavirus sei dies kaum verwunderlich. Spekulationen um mögliche Börsenschließungen würden indes zunehmen. Auf den Philippinen sei dieser Schritt bereits vollzogen worden, an den US-Börsen werde über eine mögliche Verkürzung der Handelszeiten diskutiert. Die Deutsche Börse habe zuletzt keinen Grund für ein Aussetzen des Handels gesehen. In Frankreich, Belgien und Italien habe die Finanzaufsicht inzwischen Leerverkaufsverbote verhängt. In Frankreich gelte dies für 92 Papiere, in Belgien für mehr als ein Dutzend, in Italien für 90 Tage.



Typisch für einen ausgeprägten Abwärtstrend sei, dass Erholungsbewegungen meist von kurzer Dauer seien. Gestern habe sich der Tagesverlauf, wenn man so wolle, nahezu idealtypisch dargestellt. Nachdem das Tageshoch bei 9.145 Zählern markiert worden sei, sei es umgehend wieder abwärts gegangen, teils in den roten Bereich.



Heute sei neuerlicher Abgabedruck zu erwarten, insofern lohne es sich neben dem Blick auf den Tageschart auch die technische Situation auf Monatsbasis in die Betrachtung einzubeziehen. Wie zu erkennen sei, verlaufe eine auf das Tief aus dem Jahr 2003 zurückgehende Aufwärtslinie bei 8.825 Zählern. Bei 8.136 Punkten sei eine sehr bedeutende Strukturmarke zu finden, während oberhalb (9.238) die untere Begrenzung eines auf dem Tief des Jahres 2009 basierenden Regressionskanals (Standardabweichung 1,618) verlaufe. Die 144-Monatslinie entfalle auf die Marke von 9.011 Punkten. Die genannten Range-Begrenzungen (8.136/9.238) würden für die weitere Bewegungsrichtung von großer Bedeutung sein. Angesichts der Tatsache, dass sich der Index sowohl unter der 55- als auch unter der 100-Monatslinie befinde, seien die Gefahren noch immer höher zu gewichten. Die Anzahl von DAX-Aktien, bei welchen die 50- unter der 200-Tagelinie notiere, habe sich von 13 am Montag auf nun 15 erhöht. Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, würde sich das ohnehin angeschlagene Chartbild nochmals eintrüben. (18.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Kursverlusten zu Wochenbeginn gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag, eine Erholungsbewegung zu vollziehen, berichten die Analysten der Helaba.Diese sei besonders auf einen Kurssprung beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (dieser habe zuvor den deutlichsten Tagesverlust seit dem Crash im Jahr 1987 und den drittgrößten in der Geschichte verbucht) zurückzuführen gewesen. US-Präsident Trump habe via Twitter angekündigt, alle Industrien wie beispielsweise Airlines, zu unterstützen, welche vom China-Virus besonders betroffen seien. Darüber hinaus stehe ein Plan im Raum, wonach rechnerisch jeder US-Bürger im Schnitt bis zu 4.000 Dollar für Konsumzwecke erhalten könnte. Die Märkte würden sich von diesem Vorhaben jedoch unbeeindruckt zeigen. Der Dow Jones-Future verliere aktuell wieder über 800 Punkte, auch an den asiatischen Börsen gehe es überwiegend abwärts - am deutlichsten für den All Ordinaries (-6,26 Prozent).