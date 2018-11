Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts des US-Thanksgiving-Feiertags und dem damit verbundenen Fehlen der US-Marktteilnehmer fiel auch das Handelsgeschäft hierzulande spürbar geringer aus, berichten die Analysten der Helaba.Nach wie vor stehe der DAX im Zeichen des Handelsstreits zwischen den USA und China (Letztgenannte wollten sich gegen neue Handelsrestriktionen wehren), des Etatstreits zwischen Italien und der EU (Italien wolle im Streit hart bleiben) und natürlich dem "Brexit". Premierministerin May sei es bei den "Brexit-Verhandlungen" gelungen, sich mit EU auf einen Fahrplan des zukünftigen Verhältnisses zu verständigen. Es solle eine "ambitionierte und weitreichende wirtschaftliche Partnerschaft" entwickelt werden, sei zu hören gewesen. Am Sonntag sollten nun die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel dem Entwurf zustimmen. Allerdings seien noch nicht alle Fragen, beispielsweise mit Blick auf Gibraltar, geklärt. Ohne eine diesbezügliche Lösung drohe Spanien mit einem Veto.Aus charttechnischer Sicht habe der gestrige Handelstag kaum neue Erkenntnisse hervorgebracht. Erwähnenswert sei allerdings, dass der DAX, am Tag der Kreuzung von zwei Struktur-Projektionen den Rückwärtsgang eingelegt habe. Bedingt dadurch, sei der "Time Series Channel" wieder auf der Unterseite verlassen worden. Häufig sei zu beobachten, dass in der Nähe derartiger Strukturpunkte richtungweisende Impulsbewegungen etabliert würden. Bestenfalls hätte ein anderer Verlauf die Möglichkeit einer temporären Erholung eröffnet. Mehr wäre aus charttechnischer Sicht angesichts der auf allen Zeitebenen intakten Abwärtstrends ohnehin kaum vorstellbar. Entsprechend gelte es, den Blick verstärkt auf potenzielle Unterstützungen zu richten. Ein erstes, markantes Level finde sich in Form einer Fibonacci-Extension bei 11.141 Zählern. Bei 11.051 und 11.009 Punkten würden sich weitere Unterstützungen definieren lassen, bevor die Marken bei 10.874, 10.821 und 10.762 Zählern relevant würden. (23.11.2018/ac/a/m)