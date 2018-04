Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern nur zu Beginn Schwäche und startete nach kurzem Unterschreiten des Donnerstagstief eine Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Letztlich habe er sich mit freundlichen US-Märkten auf erhöhtem Niveau gehalten. Er bewege sich weiterhin innerhalb der vermeintlichen bärischen Flagge der letzten Woche und damit auf kurzfristig neutralem Terrain.



Zwar zeige sich im Dow Jones im Tageschart der Versuch einer Trendwende am Jahrestief, doch bleibe der DAX isoliert betrachtet noch tendenziell bärisch im übergeordneten Bild. Die Chancen auf das bärische Szenario würden jedoch leicht mit fortschreitenden Erholungsversuchen sinken. Dennoch könne festgehalten werden: So lange der Index unterhalb von 12.160/12.200 Punkten notiere, bestünden noch erhöhte Abwärtsrisiken. Werde die Flagge mit Kursen unterhalb von 11.890 nach Süden aufgelöst, drohe Verkaufssignal mit Zielen bei 11.600 und 11.430 bis 11.480. In diesem Bereich liege auch die langfristige Aufwärtstrendlinie. Oberhalb von 12.075 wäre eine Erholung bis 12.160 - 12.200 möglich. (04.04.2018/ac/a/m)