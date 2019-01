Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Schwächephase am Dienstag Nachmittag, setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch seine Erholung fort, berichten die Analysten der Helaba.Neben dem erwähnten Handelsstreit sei der Fokus weiterhin auf die Entwicklungen rund um den Brexit gerichtet. Seit gestern debattiere das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag, bevor es am kommenden Dienstag zu einer Abstimmung über diesen kommen solle. Eine Mehrheit für den Vertrag gebe es offenbar weiterhin nicht.Dem DAX sei es am Mittwoch gelungen, sich ein Stück weit von der inzwischen bei 10.810 Zählern verlaufenden 144er Regression zu entfernen. Zudem habe der Index über dem oberen Band eines Multi Time Series Forecast-Channels (10.822) geschlossen. Auch die Fibonacci-Extension bei 10.874 Punkten habe der Index, wenn auch nur leicht, hinter sich lassen können. Ob die Kraft des Marktes kurzfristig ausreiche, um den als nachhaltig einzustufenden Widerstand, in Form einer Strukturprojektion, bei 10.961 Punkten einem Test zu unterziehen, scheine fraglich. Nicht zuletzt würden der gestern ausgebildete "long legged Doji", das unterdurchschnittliche Momentum, ein schwaches Strukturbild bei den DAX-Werten sowie bereits zum Teil Richtung Süden kippende Indikatoren Zweifel hinterlassen. Sollte es wider Erwarten dennoch gelingen, die genannte Hürde zu meistern, würden die Widerstände bei 11.001 und 11.065/11.071 Zählern relevant und damit ein harmonischer Impuls abgeschlossen. Häufig komme es, innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends, nach Abschluss einer harmonischen Bewegung zu Wendepunkten. (10.01.2019/ac/a/m)