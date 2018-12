Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach anfänglichen Kursgewinnen, zeigte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits im frühen Handelsgeschäft Schwächen, so die Analysten der Helaba.



Im weiteren Tagesverlauf seien die Abschläge ausgeweitet worden, so dass der deutsche Leitindex letztendlich mit einem kleinen Abschlag in Höhe von 0,04% bei 10.924,70 Zählern aus dem Handel gegangen sei. Einmal mehr hätten die Widerstände im Bereich von 10.980/11.009 Zählern ihre Wirkung entfaltet. Darüber hinaus hätten die in letzter Zeit dominierenden Themen, Brexit, Handelsstreit, Italien, um nur einige zu nennen, eine zentrale Rolle gespielt. Hinzu komme, dass das Aufwärts-Momentum bereits wieder aus dem Markt weiche. Einerseits scheine Investoren die Überzeugung zu fehlen, dass es sich bei der aktuellen Erholung um mehr als nur eine technische Aufwärtsreaktion handeln könnte. Andererseits sei davon auszugehen, dass kaum noch neue Positionen angesichts der näher rückenden Feiertage und vor dem Jahresende aufgebaut würden. Auch der auf den 21. Dezember entfallende, große Verfalltermin an der Eurex dürfte bereits seine Schatten vorauswerfen.



Das gestern bei 10.988 Zählern markierte Tageshoch sei nicht zufällig auf diesem Niveau zustande gekommen. Die untere Begrenz eines auf den Beginn des Jahres zurückgehenden Trendkanal entfalle auf diese Kursmarke. Darüber hinaus hätten die 11.000er Marke (runde Zahlen hätten häufig einen wenn auch nur psychologisch großen Stellenwert) sowie die Struktur bei 11.009 Zählern als Bremsfaktor gewirkt. Sonderfaktoren wie die starke Performance im Bankensektor, welche dem DAX am Vortag noch Rückenwind verliehen habe, hätten zudem gefehlt. Alles in allem gelte es den Blick wieder verstärkt in Richtung Süden zu richten. Eine erste, wichtige Unterstützung sei bei 10.874 Zählern zu finden. Knapp unterhalb (10.857) verlaufe eine Strukturprojektion. Beide würden heute wahrscheinlich gleich zu Handelsbeginn herausgenommen, so dass die Supports bei 10.763 und 10.580 Punkten wieder in den Fokus rücken würden. Insbesondere Letztgenanntem gelte es besonderes Augenmerk zu schenken, da es sich um die 300%-Fibonacci-Extension handle. (14.12.2018/ac/a/m)