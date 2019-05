Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erzielte am Freitag weitere Jahreshochs und endete bei 12.413, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Erhebliche Nachtschwäche: -200 DAX Punkte (also ca. 12.235/12.225) würden zum XETRA DAX Wochenstart erwartet! Der XDAX habe nachts bereits die Unterstützung 12.235 erreicht und aktuell sogar unterschritten. Ausgehend von ca. 12.235 seien Zwischenanstiege bis 12.300, ggf auch bis 12.358 (IKH/h1) möglich. Unterhalb von 12.235 sei der DAX generell anfällig für weitergehende Korrekturen bis 12.100 (EMA200/h1), 12.030 (horizontal) und schließlich 11.850 (mittelfristige Kardinalmarke). BIG PICTURE: Der DAX sei übergeordnet überkauft und jederzeit bereit für einen Pullback bis 11.850, zumal die saisonal schwierige Zeit "sell in may..." begonnen habe. (06.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



