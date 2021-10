Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte haben die Kernhaltezone bei 15.000 Punkten erneut einem erfolgreichem Stresstest unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die letzten Verlaufstiefs bei 15.000 Punkten würden zusammen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.020 Punkten) hier eine markante Kreuzunterstützung bilden. Abgerundet werde die Bedeutung dieses Levels durch den Point & Figure-Chart unten. Aber es gebe auch einen Hoffnungsschimmer: Schließlich bestätige das Aktienbarometer seit drei Tagen den diskutierten Rückzugsbereich, indem auf dieser Basis zwei Innenstäbe ausgeprägt worden seien. D. h. die Schwankungsbreiten der letzten beiden Handelstage seien innerhalb des Pendants vom Freitag verblieben. Um die "inside days" nach oben aufzulösen, sei allerdings ein Spurt über das Freitagshoch (15.263 Punkte) nötig. Zum Abschluss noch der Blick in die USA: Bereits des Öfteren hätten die Analysten auf die hohe Anzahl neuer 52-Wochen-Hochs und -tiefs verwiesen. Das zeitgleiche Auftreten beider Extrempole signalisiere die aktuelle Zerrissenheit des Marktes. Diese sei bei den US-Technologiewerten besonders auffällig, denn die Anzahl neuer Lows habe hier das positive Pendant um den Faktor 2 überstiegen.



Anleger könnten die Bedeutung der Schlüsselunterstützungen bei 15.000 Punkten gar nicht überschätzen. Um "auf alles vorbereitet zu sein" möchten sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit den Auswirkungen eines Bruchs der angeführten Bastion beschäftigen. Sie würden also ganz konkret fragen: Was, wenn die magische 15.000er-Marke nicht halte? Die Notwendigkeit sich im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns zu verhalten, würden diverse Indikatoren unterstreichen. Hervorheben möchten die Analysten dabei die Relative Stärke nach Levy, die erstmals in diesem Jahr unter den Schwellenwert von 1 gerutscht sei. Anleger könnten also nicht mehr von einem Haussetrend ausgehen. Da ein Abgleiten unter die Schlüsselmarke von 15.000 Punkten gleichzeitig auch für ein Ausstiegssignal seitens des Point & Figure-Chart sorgen würde, sollte das Ma-Tief (14.816 Punkte) bei einer negativen Weichenstellung nur eine Durchgangsstation darstellen. Die verschiedenen Hochs des ersten Quartals bei rund 14.200 Punkten würden dann zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (14.281/14.196 Punkte) einen wesentlich markanteren Rückzugsbereich bilden. Danach würden die alten Ausbruchsmarken bei 13.800 Punkten in den Fokus rücken. (06.10.2021/ac/a/m)

