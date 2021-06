Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen Pullback auf die alte Horizontale, die durch das Hoch von Mitte April bei 15.502 gebildet wird, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Tief sei bei 15.505 aufgetreten, gefolgt von einem Tagesschluss bei 15.581.



Der DAX befinde sich über 15.477 im Aufwärtstrend. Die DAX-Horizontale bei 15.502 könne weiterhin als Entscheidungshilfe genutzt werden. Über 15.502 besitze der DAX Aufwärtschancen. Unter 15.502 würden Abwärtsrisiken überwiegen. Der 2. große Verfallstermin gewinne nun Tag für Tag mehr Einfluss. Dieser Termin stehe nächste Woche Freitag, am 18. Juni an. Der VDAX habe gestern bärisch reversalt und nach einem nennenswerten intra day Anstieg im Minus geendet. In der Regel deute das auf baldige DAX Anstiegschancen hin. Anleger sollten stündlich das Zusammenspiel aus DAX und VDAX beobachten. (10.06.2021/ac/a/m)



