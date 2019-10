Volkswagen (ISIN DE0007664005 / WKN 766400) notiere nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs höher. Das Kursziel sei auf 193 EUR festgelegt worden, was einer Steigerung von 28% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche. Die US-Investmentbank habe auch eine Kaufempfehlung für Porsche Automobil Holding (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003), der Tochtergesellschaften von Volkswagen, herausgegeben. Porsche habe ein Kursziel von 77 EUR erhalten und damit rund 31% über dem gestrigen Schlusskurs gelegen.



Schaeffler (ISIN DE000SHA0159 / WKN SHA015) wolle die Zahl seiner Mitarbeiter reduzieren. Das Unternehmen plane, 1.300 Arbeitsplätze durch freiwillige Kündigungen abzubauen. Das Unternehmen werde den Mitarbeitern Abfindungen, Vorruhestand oder Altersteilzeit anbieten. Die Ausstiege würden ab November beginnen.



Die Deutsche Lufthansa solle über eine Teilnahme an der Rettung der italienischen Alitalia nachdenken. Die deutsche Fluggesellschaft könnte Delta Air Lines in einem Konsortium ersetzen, das plane, die angeschlagene Fluggesellschaft zu retten. Die Frist für die Abgabe von verbindlichen Angeboten für Alitalia ende am 15. Oktober.



Bayer habe seine Partnerschaft mit dem britischen Softwareunternehmen Sensyne Health erweitert. Die Zusammenarbeit sei auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeweitet worden. Die Aktie von Bayer werde nach den Nachrichten höher gehandelt. (10.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices haben sich zu Beginn der Sitzung am Dienstag nicht gut entwickelt, so die Experten von XTB.Aktien aus den Niederlanden seien am stärksten zurückgegangen, während Aktien aus Portugal einen leichten Anstieg verzeichnet hätten. Der heutige Handel könnte von Schlagzeilen zum Handelsstreit zwischen den USA und China getrieben werden, da später in Washington die Verhandlungen wieder aufgenommen würden. WKN 846900 ) habe gestern die Widerstandszone bei 12.115 Punkten nicht durchbrechen können, sodass ein erneuter Test der Marke von 12.000 Punkten möglich wäre. Man sollte bedenken, dass der DAX aufgrund der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der EZB sowie der Wiederaufnahme der US-amerikanischen und chinesischen Verhandlungsgespräche heute voraussichtlich eine erhöhte Volatilität erfahren werde. In diesem Kontext könne ein Ausbruch aus der jüngsten engen Handelsspanne (11.950 bis 12.150 Punkte) nicht ausgeschlossen werden. In solch einem Szenario lägen die nächstgelegenen Unterstützungen bei 11.875 und 11.800 Punkten. Andererseits könnte ein Durchbruch nach oben den Weg in Richtung 12.210 oder 12.305 Punkte ebnen.