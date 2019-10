Die Berliner Behörden hätten beschlossen, in der Hauptstadt einen fünfjährigen Mietendeckel zu verhängen. Der Schritt ziele auf die Bewältigung der steigenden Wohnkosten ab. Da sich die Mieten in Berlin im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt hätten, sei die Entscheidung zur Entlastung der Mieter gekommen. Immobilienbesitzer wie Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) oder Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) würden jedoch bereits die Auswirkungen des Urteils spüren, da ihre Aktien zu Beginn der neuen Woche sinken würden.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei heute höher im Kurs, nachdem am Freitag die Jahresprognose bestätigt worden sei. Das Softwareunternehmen habe bekräftigt, dass es ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite von 7,85 bis 8,05 Mrd. EUR erwarte. Der Cloud-Umsatz sollte in den Bereich von 6,7 bis 7 Mrd. EUR fallen.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) habe KPMG mit der Durchführung einer Prüfung und der Untersuchung von Vorwürfen der "Financial Times" (FT) beauftragt. Die FT habe Wirecard zuletzt vorgeworfen, Umsatz und Ergebnis absichtlich aufgebläht zu haben. Der Aktienkurs des Zahlungsunternehmens sei nach der Veröffentlichung des FT-Berichts gesunken.



Der österreichische Sensorhersteller AMS (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) habe sein Übernahmeangebot für OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) in Höhe von 4 Mrd. EUR (41 EUR/Aktie) erneuert. Die Annahmeschwelle sei diesmal auf 55% gesenkt worden, nachdem ein früheres Angebot die erforderliche Unterstützung nicht erhalten habe.



Die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) handelt nach einer Herabstufung bei ODDO BHF niedriger. Das Finanzdienstleistungsunternehmen habe das Rating für die Aktie von "neutral" auf "reduzieren" gesenkt. Das Kursziel sei auf 130 EUR festgelegt worden, was einem Rückgang von 8,9% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspreche. (21.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger aus Europa haben in optimistischer Stimmung die neue Woche begonnen, so die Experten von XTB.Mit wenigen Ausnahmen seien flächendeckend Zuwächse zu verzeichnen. Aktien aus Portugal würden niedriger gehandelt, während der polnische und der französische Index in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag hinterherhinken würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe eine Aufwärtsbewegung leicht über dem Höchststand von Anfang Juli (12.645 Punkte) gestoppt. Der deutsche Leitindex befinde sich seitdem in einer Konsolidierungsphase. Die Unterstützungszone zwischen 12.590 und 12.600 Punkten diene als Untergrenze, während die Widerstandszone zwischen 12.670 und 12.685 Punkten als Obergrenze diene. Der DAX versuche zu Beginn der Montagssitzung eine Unterbrechung über der Obergrenze. Falls dieser Versuch nicht erfolgreich sei, sei die erste Unterstützung, die angezeigt werde, natürlich die untere Grenze des Bereichs. Man sollte jedoch auch auf die 12.570-Punkte-Marke achten, da er die Untergrenze der Overbalance-Struktur darstelle. Nach dieser Methode würde ein Absinken auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten und könnte zu einer Vertiefung der Abwärtsbewegung führen. In einem solchen Szenario könnte die 12.500-Punkte-Marke die erste Anlaufstelle für die Bären sein.