In China würden zudem bis Donnerstag alle wichtigen Einkaufsmanagerindices für den auslaufenden Monat publiziert.



ZITATE von Robert Greil:



"Trotz anhaltend hoher Viruszahlen könnte der DAX im Dezember einen neuen Höchststand erreichen."



"Als mögliche Auslöser sehe ich neben weiteren positiven Impfstoff-News Durchbrüche bei den Brexit-Verhandlungen bzw. beim EU-Haushalt sowie eine stärkere Ausweitung der EZB-Unterstützung als vom Markt erwartet."



"Wichtige Tage sind daher der 10. Dezember mit der EZB-Sitzung und dem Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels bis 11. Dezember sowie der 16., wenn die Fed bei ihrer Sitzung noch expansiver agieren bzw. kommunizieren sollte." (27.11.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Noch kämpft der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit seinem charttechnischen Widerstand bei rund 13.300 Punkten, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Trotz anhaltend hoher Viruszahlen könnte der DAX im Dezember einen neuen Höchststand erreichen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe als mögliche Auslöser "neben weiteren positiven Impfstoff-News Durchbrüche bei den Brexit-Verhandlungen bzw. beim EU-Haushalt sowie eine stärkere Ausweitung der EZB-Unterstützung als vom Markt erwartet". Wichtige Tage seien daher insbesondere "der 10. Dezember mit der EZB-Sitzung und dem Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels bis 11. Dezember sowie der 16., wenn die Fed bei ihrer Sitzung noch expansiver agieren bzw. kommunizieren sollte."Kommende Woche stünden aber erst einmal einige Konjunkturdaten im Fokus: In Deutschland würden Einzelhandelsumsatz- und Inflationszahlen sowie am Freitag die Auftragseingänge der Industrie für Oktober kommen. In der Eurozone stehe neben ebenfalls Handels- und Inflationsdaten der Arbeitsmarktbericht für Oktober an. Und in den USA würden am Dienstag und Donnerstag die wichtigen "ISM"-Einkaufsmanagerberichte für November, diverse Immobilienmarktdaten sowie am Freitag Auftragseingänge und der Arbeitsmarktbericht für den November kommen.