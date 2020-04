Ausblick: Jedoch sei noch kein neues Verkaufssignal generiert worden, denn die 10.250 Punkte-Marke stelle eine massive Unterstützung dar. Doch die Gefahr für eine neue Verkaufswelle sei aktuell relativ hoch.



Die Short-Szenarien: Falle der DAX heute deutlich unter 10-200 Punkte zurück, würde ein neues Verkaufssignal entstehen. Das erste Ziel würde die runde 10.000 Punkte-Marke darstellen. Sollte dort kein eindeutiges bullishes Umkehrmuster entstehen, wäre ein weiterer Rückgang bis 9.500 Punkte möglich.



Die Long-Szenarien: Könnten die Käufer einen Rückgang unter 10.200 Punkte heute verhindern, würde die Chance bestehen, wieder die obere Trendbegrenzungszone bei rund 10.800 Punkten zu erreichen. Erst ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 10.900 Punkte würde weiteres Erholungspotenzial freisetzen. (22.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einem März-Tief bei 8.257 Punkten konnte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) mehr als 2.500 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei 10.820 Punkten sei dann allerdings in der vergangenen Woche Schluss gewesen und der Index sei in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Die Handelsspanne der letzten Tagen habe zwischen 10.800 und 10.240 Punkten gelegen. Bislang habe diese Range gehalten, doch gestern habe der DAX bei 10.249 Punkten und somit am unteren Rand der Handelsspanne geschlossen. Am Vortag sei zudem ein Down-Gap entstanden. Das Chartbild für den DAX sei wieder angeschlagen. Die Erholungsbewegung könnte somit knapp unter dem EMA50 im Tageschart zu Ende gegangen sein. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe aktuell bei rund 10.850 Punkten. Die Tendenz sei weiter fallend.