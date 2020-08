Die Bullen hätten das Zepter im DAX noch fest in der Hand. Allerdings müsse nun auch ein weiterer Kursanstieg über 13.350 Punkte erfolgen, damit sich neue Aufwärtsdynamik entwickeln könne.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die jüngste Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und Kurs auf das Verlaufshoch vom 21. Juli bei 13.313 Punkten nehmen. Gelinge hier ein Ausbruch nach oben, dürfte ein weiterer Hochlauf bis 13.350 Punkte erfolgen. Darüber steige die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Bullen Kurs auf das letzte auf der Oberseite noch offene Gap bei 13.500 Punkten nehmen würden. Werde dieses Gap geschlossen, wären für die Bullen alle Rechnungen auf der Oberseite beglichen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über 13.313 Punkte ansteigen und rutsche wieder nach unten ab. Werde dann auch noch der 50er-EMA nach unten unterschritten, wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA bei aktuell 12.170 Punkte zu rechnen. Erst unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den DAX langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zunächst zur runden Marke von 12.000 Punkten zu erwarten sein. (28.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, übergeordnet aber weiterhin in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 7. Juli sei es zu einer Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA bei 11.870 Punkten gekommen. Ein langfristiges bullishes Signal. In Abwärtskorrekturen seien der 200er-EMA bzw. der 50er-EMA bisher verteidigt worden. Nach unten sei der DAX gut unterstützt, aber ein nachhaltiger Ausbruch nach oben sei noch nicht erfolgt. Ein weiterer Anstieg im DAX werde auch durch den aktuell starken Euro erschwert. Zudem könnte sich mit den Verlaufshochs bei 12.913, 13.313 und 13.221 Punkten ein Dreifachtopp bilden. Ein bearishe Umkehrformation nach einem langen Aufwärtstrend.