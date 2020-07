Ausblick: Der DAX sei am Vortag mit einem Aufschlag von 1,32% bei 12.799 Punkten aus dem Handel gegangen. Doch die Stärke könnte täuschen. Im Hintergrund braue sich etwas zusammen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe weiter unter dem Verlaufshoch vom Vortag und bestätige damit die fallenden Hochpunkte bei 12.913, 12.842 und 12.836 Punkten. Es komme zu erneutem Abwärtsdruck, der vorbörslich am frühen Dienstagmorgen mit einem DAX-Stand unter 12.600 Punkte bereits bestätigt werde. Rutsche der DAX weiter unter 12.550 Punkte ab, wäre der Trendkanal gebrochen. Dann dürfte ein Rücklauf zur massiven Unterstützung bei 12.000 Punkten folgen. Langfristig eintrüben würde sich die Lage für den DAX unter dem 200er und 50er EMA, die aktuell im Bereich von 11.900 Punkten bzw. 11.980 Punkten notieren würden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Trendkanal halten und doch noch über den Widerstand bei 12.840 Punkten nach oben ausbrechen. Die erste Zielmarke der Bullen wäre dann das Verlaufshoch bei 12.913 Punkten. (14.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin in einer sehr langen Seitwärtsphase und zeigt sich hochvolatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem am Freitag noch ein Ausbruch nach unten mit einem Tagestief bei 12.416 Punkten angetäuscht worden sei, sei der DAX am Vortag direkt per Gap-up in die neue Handelswoche gestartet und habe bis 12.836 Punkte hochziehen können. Und nun werde es interessant, denn damit habe sich das dritte tiefere Verlaufshoch in Folge gebildet. Die lange Seitwärtsbewegung könnte zu einem Dreifachtop führen, eine langfristige Trendwendeformation. Bestätigt sei das aber noch nicht. Der Aufwärtstrend sei weiter klar intakt und auch der 50er und 200er EMA würden deutlich unter dem aktuellen Kursniveau notieren. Allerdings sei die untere Trendkanalbegrenzung trotz des kräftigen Anstiegs vom Vortag bereits in bedenklicher Nähe.