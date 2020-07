Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin klar intakt. Der Index notiere sowohl im steigenden Trendkanal, als auch deutlich über seinem 50er-und 200er EMA. Allerdings mahne die lange Seitwärtsbewegung vor neuer Schwäche.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne das Verlaufshoch bei 12’913 Punkten nicht mehr überbieten und bilde ein Doppeltop. In der Folge sacke der DAX wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung bei 12.500 Punkten. Gehe es tiefer, dürften die Bären erneut den unteren Trendkanalbereich bei 12.280 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal würde ein deutliches Schwächesignal setzen. Langfristig würde sich die Lage aber erst mit einem Durchbruch unter den 200er EMA bei 11.860 Punkten eintrüben.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne direkt weiter ansteigen und Kurs auf das Verlaufshoch vom 08. Juni bei 12.913 Punkten nehmen und dem Trend folgend auch überbieten. Die nächste Zielmarke der Bullen wäre dann die runde Marke von 13.000 Punkten. Darüber würde sich den Bullen neuer Raum bis zum letzten oberen offenen Gap bei 13.500 Punkten eröffnen. (07.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in seinem steigenden Trendkanal und konnte zuvor den untere Trendkanalbereich im Bereich von 12.000 Punkten verteidigen und erneut ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der DAX die neue Handelswoche mit einem Paukenschlag eröffnet und sei direkt mit einem Gap-up bei 12.774 Punkten gestartet, nachdem er am Freitag noch bei 12.528 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Eigentlich ein Stärkesignal. Doch es habe sich per Handelsschluss eine bearishe kleine rote Tageskerze gebildet, die auf eine nachlassende Kraft der Bullen hindeuten könnte und auch auf ein mögliches bearishes Doppeltopp hinweise, mit den beiden Verlaufshochs bei 12.913 und 12.942 Punkten. Es müssten nun Anschlusskäufe her, um diese Gefahr des Doppeltops zu neutralisieren.