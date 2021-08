Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat eine "Bärenfalle" hinter sich, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Wer die letzte Falle stelle, sei indes noch gar nicht klar. Es gehe dabei um die Horizontale 15.800. All diese Dinge, Ausbrüche, Fehlausbrüche, überraschende Richtungswechsel, seien wiederum Bestandteil des großen DAX "Sommertheaters", welches keine ernsten Absichten kenne. Ernste Absichten größerer Adressen würden im Herbst zurückkommen. Das sei im Hinterkopf zu behalten, wenn man in den heutigen Börsentag hineingehe. Der hohe DAX-Start von gestern sei abverkauft worden, doch habe das keine bärische Bedeutung.



Über 15.800 habe es rechtzeitig Kaufneigung gegeben, so dass der DAX heute wahrscheinlich wieder steigen könne. Oberhalb von 15.857 vollende der DAX heute eine kleine Doppelbodenformation, die gestern vorbereitet worden sei, und strebe zu deren Ziel bei 15.909, wo auch in etwa der Abwärtstrend der letzten Tage verlaufe. DAX 15.909 sei demnach ein erster Widerstand. Steige der DAX über 15.909, wären auch höhere Ziele erreichbar, z.B. DAX 15.966 (Gap, Schlusskursanteil vom 18./19. August) oder das Allzeithoch bei 16.030 sowie der Pivot R3 des Tages bei 16.054. Unterstützend wirke auch heute der DAX Bereich ca. 15.800. 15.800 könne immer wieder für den Start mehrstündiger Anstiege genutzt werden. (24.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >