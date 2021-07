Ausblick: Der DAX bewege sich im Tageschart nach dem Kursrutsch vom Vortag direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Breche der DAX hier nach unten durch oder pralle der DAX erneut nach oben ab?



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik vom Vortagweiter fort, falle aus dem steigenden Trendkanal und generiere damit ein Schwächesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Unterstützungsbereich um 15.060 Punkte. Gehe es tiefer, würde die runde Marke von 15.000 Punkten folgen. Darunter wäre dann mit einem weiteren Rücklauf zur Unterstützung bei 14.820 Punkten zu rechnen. Langfristig könnte im großen Bild der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX pralle im unteren Bereich des Trendkanal im Tageschart wieder nach oben ab und könne auch den 10er EMA erobern. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstandsbereich bei 15.720/15.750 Punkten zu rechnen. (09.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Coronacrash-Tief vom März 2020 bei 8.255 Punkten in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei im Monatschart im März 2021 die jahrelange Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert worden. Es sei dann ein weiterer Kursanstieg bis zum oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 15.800 Punkten gefolgt. Hier sei der DAX in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten abgeprallt. Im Vormonat Juni habe sich bereits eine bearishe Monatskerze am Fibonacci-Fächer gebildet, die auf erneute Kursschwäche hingedeutet habe. Es könnte nun zu einemnachhaltigen Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart kommen. Der Kursrutsch vom Vortag könnte der Beginn dieser neuen Abwärtsbewegung sein.