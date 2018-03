Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schaffte gestern eine leichte Stabilisierung, was sich in einem "inside day" widerspiegelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die gesamte Handelsspanne sei also innerhalb des Pendants des Vortages verblieben. Diese Entwicklung gebe den Analysten die Gelegenheit, die grundsätzlichen technischen Rahmenbedingungen zu analysieren. Als Belastungsfaktor wirke übergeordnet das negative Schnittmuster zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.669/12.708 Punkten). Darüber hinaus habe das Aktienbarometer zuletzt tiefere Hochpunkte ausgeprägt, was als Zeichen struktureller Schwäche gewertet werden müsse. In dieser Gemengelage gelte es auf der Unterseite, den Trend seit Anfang 2016 (akt. bei 12.067 Punkten) bzw. die Tiefpunkte vom August 2017 und März 2018 bei 11.869/31 Punkten unbedingt zu verteidigen. Auf der Oberseite definiere indes die o. g. Glättung der letzten 200 Perioden zusammen mit dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und dem Abwärtsgap von Anfang Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) die entscheidende Demarkationszone. Ein Anstieg über diese Hürden sei nötig, um dem DAX wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. (21.03.2018/ac/a/m)