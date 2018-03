Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.358 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 17 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen und 37 Punkte unter dem Tages-Wochenschluss am Freitagabend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.350-Punkte-Marke zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte der Index dann versuchen, die 12.374/76, die 12.382/84 und dann die 12.392/95 bzw. die 12.404/06 Punkte zu erreichen. Im Bereich der 12.390/405 Punkte könnte der Index Probleme haben, weiter zu kommen. Im Zweifel könnte die Aufwärtsbewegung hier auch beendet sein. Gehe es über die 12.390/405 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele die 12.420/22 bzw. die 12.431/33 Punkte. Auch bei 12.431/33 Punkten könnte es schwierig werden, weiter zu kommen. Über der 12.431/33-Punkte-Marke wären dann die 12.442/44, das Tageshoch vom Freitag, die 12.472/74, die 12.489/91 und dann die 12.503/05 bzw. die 12.511/13 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Über der 12.511/13-Punkte-Marke kämen dann die 12.525/27, die 12.535/37, die 12.550/53 und die 12.565/67 Punkte als weitere Anlaufmarken in Betracht.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.350-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst an das Tagestief vom Freitag gehen. Bereits hier habe der Index Chancen, sich zu stabilisieren. Gehe es unter die 12.336/33 Punkte, so wären die 12.313/10, die 12.303/01, die 12.288/86 und die 12.265/62 Punkte die nächsten Anlaufziele. Rutsche der DAX unter die 12.265/62 Punkte, so könnte er sich im Bereich der 12.244/40 Punkte stabilisieren. Würden hier keine Erholungen gelingen, so könnten dann die 12.222/20, die 12.205/02 und dann die 12.187/85 bzw. die 12.166/63 angelaufen werden. Könne sich der DAX bei 12.166/63 Punkten nicht erholen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.151/49 bzw. an die 12.132/30 bzw. an die 12.118/16 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.384/92 als auch bei 12.400/08/44 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.457/86 als auch bei 12.511/40 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.345/37/14/01 als auch bei 12.283/67/21/09 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.171/53 als auch bei 12.092 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.395 (12.406) bis 12.222 (12.166) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (19.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 12.375 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe sich zunächst über die 12.400 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen können. Von hier aus sei es dann in stärkeren Abwärtsimpulsen bis an die 12.333 Punkte gegangen. Hier sei dass Tagestief ausgebildet und eine dynamische Erholung eingeleitet worden, die direkt bis an das Tageshoch gegangen sei. Diese Bewegung sei im Nachgang zum Teil wieder abverkauft worden. Der DAX sei wieder an die 12.400 Punkte gefallen und habe einen Wochenschluss bei 12.395 Punkten formatieren können.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Index mit dem Überschreiten der 12.442/44 Punkte weiter bis an die 12.456/58 Punkte laufen könnte. Die 12.444 Punkte seien überwunden, das nächste Anlaufziel aber deutlicher verfehlt worden. Das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.350 Punkte hingegen exakt an das nächste Anlaufziel der Experten bei 12.336/33 Punkten gegangen. Hier habe das Setup sehr gut gegriffen.Tageshoch: 12.451 (Vortag 12.383) Tagestief: 12.333 (Vortag: 12.238) Xetra-Schluss: 12.389 Vortag: 12.246 Range: 117 Pkte (Vortag: 144 Pkte)Im 4h-Chart habe sich das Chartbild in den letzten Handelstagen weiter aufgehellt. Der DAX habe sich im 4h-Chart die EMA50 und die EMA20 überwinden können, was aus Bullensicht positiv sei. Er habe es aber (noch) nicht geschafft, sich auch über die EMA200 zu schieben. Er habe diese Linie am Freitag zwar erreicht und überschritten, sich aber nicht darüber schieben können. Erst mit zwei grünen Kerzen über dieser Linie hätte der DAX dann das Potenzial, weiter zu steigen. Anlaufbereiche wären übergeordnet die 12.530/40 und dann die 12.650/680 Punkte. Rutsche der Index aber wieder unter die 12.300 Punkte und bilde er zwei rote Kerzen unter diesem Level aus, könnten sich Abgaben einstellen, die bis 12.000/11.880 Punkte gehen könnten. Diese könnten auch einen durchaus dynamischen Charakter haben.