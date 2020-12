Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag stand im Zeichen einer Kurserholung, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte den Widerstandsbereich bei 13.400 bis 13.460, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe er den ganzen Tag über konsolidiert. Am oberen Ende der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen sei das kurzfristige Chartbild neutral zu werten.



Die weitere Marschrichtung werde sich hier am zentralen Widerstandsbereich bei 13.400 bis 13.460 entscheiden. Komme es zu einem nachhaltigen Anstieg über 13.460, entstünden neue Kaufsignale für eine Aufwärtswelle bis 13.596 - 13.630 und anschließend zum Allzeithoch bei 13.795. Kursrücksetzer bis in den Bereich 13.270 bis 13.310 Punkten wären heute zunächst unbedenklich. Erst unterhalb von 13.240 erhöhe sich wieder die Gefahr stärker fallender Kurse bis 13.140 - 13.150 oder sogar zum Unterstützungsbereich bei 13.000 bis 13.020. (23.12.2020/ac/a/m)



