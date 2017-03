Der DAX sei heute Morgen bei 12.099 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 43 Punkte über dem TS von gestern Abend und 99 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Damit habe der DAX vorbörslich ein neues JH formatieren können.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.100 Punkte-Marke festzusetzen. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.130/35, die 12.142/45 und dann die 12.165/67 Punkte zu erreichen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer ausbilden. Schaffe es der DAX, sich über die 12.167 Punkte zu schieben, wäre der Weg an die 12.174/76 und an die 12.185/88 Punkte frei. Über der 12.188 Punkte-Marke könnte der Index noch die 12.194/96, die 12.202/05 und die 12.215/17 Punkte erreichen.



Könne der DAX sich heute nicht über die 12.100 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst bis 12.090/87 und dann bis 12.075/73 Punkte gehen. Rutsche der DAX unter die 12.073 Punkte, wären die 12.065/63, die 12.055/53 und die 12.040/38 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Rutsche der DAX unter die 12.038 Punkte, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.028/25, 12.015/12 und dann bis 12.005/00 Punkte gehen könnten. Setze der DAX bis in diesen Bereich zurück, so bestünden hier gute Chancen Stabilisierung und Erholung. Unter der 12.000 Punkte wären die 11.990/88 und das TT von gestern weitere Anlaufmarken, wobei man nicht davon ausgehe, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen unter der 12.050 Punkte-Marke komme.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.087 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.105/13/37/59 als auch bei 12.224/35/47 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.064/40/18/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.975/55/48/32/23/05 als auch bei 11.870/47/17/02 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.155 (12.188) bis 12.042 (11.992) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.000 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe zunächst in einer engen Range seitwärts geschwankt, ohne nachhaltig über die 12.005 Punkte zu kommen und unter die 11.980 Punkte zu fallen. Am Nachmittag sei es dann zunächst zu der Überwindung der 12.000 Punkte-Marke gekommen. Der DAX habe sich über dieser Marke bis zum Abend halten können und sei dann im Rahmen des US-Zinsentscheids weiter angestiegen. Er sei bei 12.056 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Wie erwartet habe sich gestern ein abwartender Handel eingestellt. Die Experten hätten auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 12.052 Punkte noch bis in den Bereich der 12.069/71 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.986 Punkte nicht ganz an die Anlaufmarke bei 11.974/72 Punkten gegangen. Hier hätten 2 Punkte gefehlt.Kurscheck:TH: 12.062 (Vortag: 12.012)/ TT: 11.976 (Vortag: 11.928)/ Xetra-Schluss: 12.010 (Vortag: 11.989)/ Range: 86 Pkte (Vortag: 80 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: