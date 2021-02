Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte gestern die Unterstützung 14.050 (gap fill), konnte sich aber dann nicht überzeugend von 14.050 nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachts sei der FDAX bereits bis 13.979 gefallen.



Die Wahrscheinlichkeiten für zeitnahe neue DAX-Monatshochs seien gesunken. Insbesondere unter 14.072, einem multiplen Widerstand, werde das heute bekräftigt. Unterstützend wirke aktuell der EMA200/h1 bei 14.018. Der DAX sei also zunächst in der Zange zwischen 14.018 und 14.072 zu verorten. Unterhalb von 14.018/14.000 würden die Abwärtsrisiken steigen, aber nur, wenn dieser Bereich auch per Stundenschluss aufgegeben werde. Dann wären die Tageskerzenchartziele 13.887/13.875 und später auch 13.740 erreichbar. (17.02.2021/ac/a/m)



