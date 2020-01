Ausblick: Mit diesem bullischen Reversal im Rücken, könnte der DAX heute weiter nach oben ziehen. Doch gestern hätten einige große US-Unternehmen neue Geschäftszahlen präsentiert, u.a. auch Apple. Die US-Futures hätten in der ersten Reaktion deutlich ansteigen können.



Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über 13.400 Punkte würde ein schwaches Kaufsignal darstellen. In diesem Fall wäre der Weg frei bis 13.520 Punkten. Auf diesem Kursniveau würde der DAX auf die Gap-Unterkante treffen. Ein handfestes Ausbruchssignal würde ein Wochenschlusskurs über 13.600 Punkte darstellen.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 13.200 Punkte dürfte die Bullen erneut in Bedrängnis bringen. Durch dieses Verkaufssignal hätte der Index die Chance, die runde 13.000er Marke zu testen. Ein wichtiges Unterstützungsniveau liege zudem bei 12.950 Punkten. Ein Rückgang deutlich unter dieses Kursniveau würde ein prozyklisches Verkaufssignal generieren. (29.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) musste zu Wochenbeginn deutlich Federn lassen, denn die negative Berichterstattung rund um das Corona-Virus belasteten die Kurse der Unternehmen deutlich, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese "Krise" sei natürlich noch nicht ausgestanden, doch gestern hätten die Käufer ein sehenswertes Reversal auf das Parkett zaubern können. Denn zunächst sei der Index positiv in den Handel gestartet, doch am Vormittag sei der DAX zunächst unter das Wochentief zurückgefallen, um dann am Nachmittag deutlich nach oben zu drehen. Das Tagestief habe bei 13.163 Punkten gelegen. Zur Schlussglocke habe der Index jedoch wieder über der 13.300 Punkte-Marke notiert.