Paris (www.aktiencheck.de) - Die Signallage beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von Freitag (Rückfall unter 15.500 = kleines Verkaufssignal) wurde bereits einen Handelstag später, also am gestrigen Montag wieder aufgeweicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Volle Kontrolle würden die DAX-Bullen erst über dem letzten tieferen Hoch, also nach Anstieg über 15.750 bekommen. Heute sollte man zunächst das Verhalten bei 15.650 beachten. Bei 15.650 kreuze ein altes kleines Zwischentief, dessen Einhaltung bzw. Kreuzung wertvolle Hinweise für den Tag geben könne, wobei die Signale per Stundenschluss besonders aussagekräftig seien. Die Vorbörse takte bei 15.645. Unter 15.650 wäre eine mehrstündige Pullbackphase bis 15.506/15.502 (PP+horizontal) oder ca. 15.425 (61,8% Retracement des gestrigen Anstiegs) ableitbar, gefolgt von weiteren Anstiegen zum Wochenhoch. (22.06.2021/ac/a/d)