Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Kursfahrstuhl, der am Freitag vergangener Woche nach unten donnerte, konnte gestern aufgehalten werden. Vorerst wenigstens, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update".Vorbörslich sehe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 11.370 Punkten, etwa 0,2% über dem Schlusskurs vom Dienstag.Das sei knapp gewesen. Die einfache 50-Tage-Linie bei 11.333 Punkten habe gestern gerade so verteidigt werden können. Entferne sich der DAX davon nach oben, könnte es zu einer Gegenoffensive in Richtung der oberen Trendkanallinie bei 11.410 Zählern und der Trendgeraden bei 11.420 Punkten kommen. Unterhalb der Glättungslinie würde sich die technische Situation weiter verschlechtern. Abwärtspotenzial bestünde dann bis zur horizontalen Unterstützung bei 11.152/11.170 Zählern. (26.03.2019/ac/a/m)