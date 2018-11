Ausblick: Zunächst seien die Käufer an der Hürde bei 11.726 Punkten gescheitert. Die Erholung stehe damit auf dem Prüfstand.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.600 Punkten seien jetzt wieder die Bären am Zug und könnten den Index zunächst bis 11.430 Punkte drücken. Dort wäre mit einer weiteren Aufwärtsbewegung und einem erneuten Ausbruchsversuch über die 11.726 Punkte-Marke zu rechnen. Werde die Unterstützung dagegen gebrochen, käme es zu Abgaben bis 11.300 Punkte. Sollten die Käufer dort nicht stabilisierend in das Geschehen eingreifen, wäre bereits ein Abverkauf bis 11.150 und 11.051 Punkte zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Erst ein Wiederanstieg über 11.600 Punkte würde die Abwärtswelle vom Freitag unterbrechen und für einen erneuten Anstieg bis 11.675 und 11.726 Punkte sprechen. An dieser Stelle könnten die Bären allerdings erneut zuschlagen und den DAX in Richtung 11.430 Punkte ausverkaufen. Ein nachhaltiger Anstieg über 11.726 Punkte würde dagegen für die Ausdehnung der Erholung bis an die 11.865 Punkte-Marke sorgen können. (05.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der enormen Verkaufswelle der letzten Wochen, die in der Spitze unter die 11.150 Punkte-Marke und fast an die langfristige Aufwärtstrendlinie geführt hatte, setzte beim DAX Ende Oktober eine Erholung ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Sie habe den Index in einer ersten Aufwärtsbewegung über die Hürde bei 11.300 Punkten geführt, habe jedoch Anfang der vergangenen Woche im Bereich des Widerstands bei 11.430 Punkten gestoppt. Nach einer kurzen Korrektur habe sich der Anstieg jedoch fortgesetzt und am Mittwoch zum Ausbruch über die 11.430 Punkte-Marke geführt. Somit habe sich die Erholung auch an den letzten beiden Handelstagen der Woche fortsetzen und den DAX in der Spitze fast schon an die wichtige Barriere bei 11.726 Punkten führen können. Doch kurz vor dem Erreichen der Marke habe am Freitag eine scharfe Gegenbewegung eingesetzt.