Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss musste der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutliche Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zumindest habe sich das Aktienbarometer aber im Bereich der Schlüsselunterstützungszone aus den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten sowie der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.005 Punkten) stabilisieren können. Was die Bullen auf diesem Level zu verlieren hätten, unterstreiche nicht nur der Point & Figure-Chart, sondern auch die höhere Zeitebene auf Wochenbasis, wo ein sog. "bearish engulfing" zu Buche stehe. Auf der Indikatorenseite verfestige sich zudem der MACD-Baissetrend. Gleichzeitig rutsche die Relative Stärke per Wochenschlusskurs unter den Schwellenwert von 1. Last but not least, sei das untere Bollinger Band (akt. bei 15.275 Punkten) unterschritten worden. Da die Begrenzungen des Volatilitätsindikators historisch eng beieinanderliegen würden, müssten Investoren unverändert mit einer höheren Schwankungsintensität rechnen. Trotz des "reversals" an den US-Aktienmärkten vom Freitag würde ein Bruch der eingangs beschriebenen Bastion in diesem Kontext nochmals für einen zusätzlichen Verkaufsdruck beim DAX® sorgen. (04.10.2021/ac/a/m)



