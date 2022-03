Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Suche nach einem Boden beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geht weiter, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten die deutschen Standardwerte die Kernunterstützung bei 13.800/13.500 Punkten am vergangenen Freitag mit einem Gap nach unten (13.669/13.563 Punkte) preisgeben müssen. Mit dem neuen Verlaufstief bei 13.095 Punkten habe das Aktienbarometer die nächste Rückzugslinie in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.107 Punkten) bereits ausgelotet. Die seit November 2020 offene Kurslücke bei 12.671/12.596 Punkten definiere danach eine weitere Haltezone. Einen Hoffnungsschimmer gebe es allerdings: Letzte Woche hatten wir ein Special zum Thema "Marktbreite", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dabei hätten die Analysten die 160 Titel aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand der objektiven Kriterien Momentum, 200-Tages-Linie und Relative Stärke nach Levy gefiltert. Mittlerweile würden nur noch knapp 8% der deutschen "blue chips" oberhalb ihres Durchschnitts der letzten 200 Tage notieren und sich somit in einem Aufwärtstrend befinden. Auch der Prozentsatz der Einzeltitel mit einer RSL von größer als 1 notiere im einstelligen Bereich. Werte unterhalb der 10%-Marke würden oftmals eine negative Übertreibungsphase bzw. einen Markt im "Panikmodus" signalisieren. (07.03.2022/ac/a/m)



