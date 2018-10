Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beruhigung kam zurück in die Märkte, von Optimismus ist aber noch nicht zu sprechen, so die Analysten der Helaba.Die Quartalsberichterstattung in den USA setze sich derweil fort und mit Alcoa und US Bancorp seien wieder prominente Namen dabei. Aufgrund der freundlichen Tendenz im US-Handel und an den asiatischen Börsen sollte dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein freundlicher Start ins Tagesgeschehen gelingen.Der DAX sei verhalten in den gestrigen Handel gestartet, habe sich im Verlauf aber deutlich festigen können. Von Stabilisierung zu reden erscheine insgesamt angemessen, da die technischen Indikatoren wie Stochastic, MACD und DMI weiterhin als belastend einzustufen seien. Zwar hätten die Indikatoren ihre Negativtendenz zunächst unterbrochen, Kaufsignale seien aber Fehlanzeige. Auch auf Wochenbasis sei das Bild überwiegend mit Risiken behaftet. Insofern falle es schwer, Optimismus zu verbreiten, und die laufende Bewegung sei bisher als Erholung zu verstehen, nicht als Trendwende. Das 38,2%-Retracement des Kursrutsches der letzten Wochen befinde sich bei 11.840 und stelle mit dem Septembertief bei 11.865 Zählern einen ersten wichtigen Widerstandsbereich jenseits der Marke von 11.700 Punkten dar. Auf der Unterseite sei das Impulstief bei einem Stand von 11.459 im Blick zu behalten, sollte heute aber außer Reichweite sein. (17.10.2018/ac/a/m)