Die an den Finanzmärkten zwischenzeitlich zu beobachtende Panik sei damit zumindest zunächst etwas gewichen. Auch die aktuelle Nachricht, dass man sich in Washington inzwischen auf ein Hilfspaket habe einigen können, stütze die Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Die jüngsten politischen Turbulenzen in Washington würden damit vorerst wieder etwas in den Hintergrund treten. Die Stimmung an den Börsen sei folglich nicht mehr ganz so schlecht.



Die Investoren dürften aber weiterhin nervös bleiben. Dies spreche auch perspektivisch für eine erhöhte Risikoprämie, was die Aktienpreise grundsätzlich dämpfe. Zudem würden die Maßnahmen zum Social Distancing das Wachstum global dämpfen. Dies werde ohne jeden Zweifel negative Effekte auf die Unternehmensgewinne haben. Die zentrale Frage sei damit, wie viel Rezession in den aktuellen Kursen bereits eingepreist sei.



Anleger müssten in diesem Umfeld vor allem Risikomanager bleiben und das Chance/Risiko-Verhältnis am Aktienmarkt genau im Auge behalten. Übermäßiger Pessimismus dürfte aktuell ebenso unangebracht sein, wie eine zu große Euphorie. Die Nachrichtenlage sei extrem unübersichtlich und es werde sicherlich noch etwas dauern, bis sich ein klareres Bild der derzeitigen Situation ergebe. Investoren, die nun in den Aktienmarkt eingestiegen sind, scheinen beim Blick auf die Zeitreihe des DAX aktuell dem Mantra "Don't flatten THIS curve" zu folgen, berichten die Analysten der Nord LB.



Der DAX könne aktuell von einer nicht mehr ganz so schlechten Stimmung an den Börsen profitieren. Die Anleger seien zwar vorsichtig, würden momentan aber auch wieder Gelegenheiten für den Einstieg in den Aktienmarkt sehen. Die Unsicherheit bleibe jedoch ein den Aktienmarkt belastender Faktor, was für eine weiterhin hohe Volatilität sprechen sollte. Trotz zuletzt erfreulicher Nachrichten dürfte zunächst nicht mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu rechnen sein. Insofern müsse wohl vor allem auf positive und statistisch valide Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit eines Gegenmittels gehofft werden. Dies könnte durchaus bereits im April zu einem Thema für die Aktienmärkte werden. (25.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Epidemie ist mittlerweile in Europa und Nordamerika angekommen, berichten die Analysten der Nord LB.Auch in diesen Regionen würden die betroffenen Volkswirtschaften nun mit heftigen Rezessionsgefahren kämpfen müssen. Dennoch hätten sich die globalen Aktienmärkte zuletzt fangen können. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei inzwischen sogar wieder die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten in den Fokus gerückt. Im frühen Handel habe der wichtigste deutsche Aktienindex diese Schwelle heute bereits leicht überbieten können.