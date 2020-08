Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern deutlich über die 13.100-Punkte-Marke ansteigen, doch nach einem Tageshoch bei 13.221 Punkten übernahmen die Bären das Kommando und der Index verlor in der Spitze rund 150 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Das Tagestief hätten die Marktteilnehmer bei 13.060 Punkten markiert. Mit dem Erreichen der 13.060-Punkte-Marke sei direkt das entstandene Gap geschlossen worden. Auf diesem Kursniveau habe dann kurzfristig Kaufinteresse stattgefunden. Das sei ein positives Zeichen. Allerdings sei dann kurz vor Handelsschluss dieses Level erneut erreicht worden. Die Tageskerze mahne zur Vorsicht. Zur Schlussglocke habe der Deutsche Aktienindex bei 13.061 Punkten notiert.



Sollte die gestrige Umkehrkerze bestätigt werden, könnte noch einmal ein Rücklauf an den EMA50 erfolgen. Die vielbeachtete Durchschnittslinie verlaufe in dieser Woche bei 12.600 Punkten. Bleibe der DAX über 13.000 Punkte, werde kein Verkaufssignal generiert. Die Long-Szenarien: Trotz der bearishen Umkehrkerze im Tageschart hätten die Bullen weiter die Vorteile auf ihrer Seite. Daher könnte der Index direkt nach Handelsstart wieder über die 13.100-Punkte-Marke ziehen und ein weiteres Hoch über 13.221 Punkte markieren. Anschließend wäre der Weg frei bis 13.313 Punkte. Die Short-Szenarien: Schließe der DAX heute unter der 13.000-Punkte-Marke, dann wäre die gestrige Umkehrkerze bestätigt. In diesem Fall wäre der Weg frei bis 12.600 Punkte. (26.08.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >