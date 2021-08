Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des "swing highs" vom vergangenen Freitag bei 16.030 Punkten hatten wir gestern an dieser Stelle die Bedeutung der alten Ausbruchsmarken bei 15.803/15.811/15.808 Punkten betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Die Hochs der letzten Wochen gelte es weiterhin nicht zu unterschreiten, denn eine negative Weichenstellung könnte leicht eine Ausdehnung der jüngsten Gewinnmitnahmen in Richtung der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.637 Punkten) bzw. an das alte Allzeithoch von Mitte April bei 15.502 Punkten nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund liefere die gestrige Kursentwicklung einen wichtigen Fingerzeig, denn das Tagestief bei 15.812 Punkten bestätige punktgenau die eingangs angeführte Schlüsselzone. Auf Tagesbasis entstehe sogar eine "weiße Tageskerze" mit markanter Lunte. Dank dieses konstruktiven Kerzenmusters definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 15.937 Punkten als Katalysator für einen erneuten Anlauf in Richtung des oben genannten Rekordstandes von gut 16.000 Punkten. Es seien aktuell also recht enge Grenzen, die bei den deutschen "blue chips" den (charttechnischen) Unterschied ausmachen könnten. (18.08.2021/ac/a/m)



