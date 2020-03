Ausblick: Der DAX zeige sich im großen Bild sehr schwach, daran ändere auch die aktuelle Gegenbewegung nichts. Die Corona-Krise dürfte den Index noch lange im Griff haben und kein Umfeld für einen nachhaltigen Kursanstieg bieten.



Die Short-Szenarien: Der DAX beende seine aktuelle Aufwärtskorrektur mit dem Vortageshoch bei 10.137 Punkten. Die schwache Vortageskerze mahne bereits vor neuer Kursschwäche. In der Folge sacke der Index wohl wieder unter die Marke von 9.000 ab und unterschreite mit der nächsten Abwärtswelle auch das Verlaufstief bei 8.257 Punkten. In diesem Fall dürfte die runde Marke von 8.000 Punkten angelaufen werden. Das langfristige Kursziel des Kurseinbruchs befinde sich zunächst im Bereich von 6.500 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Marke von 10.000 Punkten erobern und schließe in der Folge wohl die Kurslücke bei 10.390 Punkten. Gehe es noch höher, dürfte ein Hochlauf zum 50er EMA bei aktuell 11.511 Punkten folgen. (26.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell höchstwahrscheinlich in einer Bärenmarktrally und nicht in einem neuen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der übergeordnete Abwärtstrend sei klar intakt und weise eine hohe Dynamik auf. In gut einem Monat sei der DAX von knapp 13.800 Punkten am 17. Februar bis auf fast 8.250 Punkte am 19. März gefallen. Ein heftiger Kurseinbruch von 5.550 Punkten in nur wenigen Wochen. Die hohe Volatilität behalte der DAX auch weiterhin bei. Vom Verlaufstief der Abwärtsbewegung bei 8.257 Punkten am 19. März sei der DAX in der aktuellen Aufwärtskorrektur im Vortageshoch um 1.880 Punkte angestiegen. Angetrieben worden sei diese Aufwärtsbewegung weitgehend durch die Eingriffe und Finanzspritzen der Notenbanken und Regierungen. Ein nachhaltiger Anstieg dürfte daher wahrscheinlich nicht gelingen.