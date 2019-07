Ausblick: Schon einen Tag vor der US-Notenbanksitzung ziehe die Volatilität deutlich an. Zähle man den vorbörslichen Handel dazu, habe die gestrige Handelsspanne im Deutschen Aktienindex erneut bei 300 Punkten gelegen.



Die Short-Szenarien: Mit dem Bruch der 12.200 Punkte-Marke sei nun ein frisches Verkaufssignal generiert worden. Sollte der DAX auch noch unter die 12.100 Punkte-Marke fallen, würde womöglich auch die runde 12.000 Punkte-Marke fallen. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie verlaufe bei 11.965 Punkten und biete dem DAX einen Support.



Die Long-Szenarien: Die Bullen seien durch diesen starken Rückgang angeschlagen. Nun liege das Hauptaugenmerk auf der 12.100 Punkte-Marke. Sollte diese Unterstützung auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden, dürfte ein Rücklauf an die 12.300 Punkte-Marke stattfinden. Weiteres Kurspotenzial sei nach dem starken Konter eher unwahrscheinlich. (31.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Erholung beim DAX in den letzten beiden Handelstagen wurde von den Bären gestern komplett wieder abverkauft, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei sogar ein gutes Stück weiter in den Keller gegangen, denn der Deutsche Aktienindex habe die wichtige Unterstützung bei 12.172 Punkten durchschlagen. Die Gegenwehr der Bullen habe erst knapp über der 12.100 Punkte-Marke stattgefunden. Nach einem Tagestief bei 12.115 Punkten hätten die Marktteilnehmer noch bis Handelsschluss für eine kleine Erholung bis 12.147 Punkte sorgen können. Durch diesen starken Ausverkauf sei die wichtige Unterstützungslinie EMA50 deutlich unterschritten worden. Ein Anstieg in Richtung 13.000 Punkte dürfte wohl nun auf Eis liegen.